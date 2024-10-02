Игнатенко – худший игрок матча против Манчестер Сити

Полузащитник снова сыграл не лучшим образом в Лиге чемпионов.

Украинский игрок братиславского Слована Данило Игнатенко накануне вместе со своей командой уже во второй раз разгромно проиграл в рамках Лиги чемпионов.

После поражения в первом туре Селтика, во втором словаки уступили грозному Манчестеру Сити со счетом 0:4.

Даниил Игнатенко в матче с "горожанами" провел на поле 63 минуты после чего был заменен.

Статистический портал WhoScored оценил игру Игнатенко в 5,6 балла, что является самой плохой оценкой во всей команде. В то же время, Sofascore поставили 27-летнему украинцу 6,3 – ниже только у одного игрока Слована.

На ISPORT можно ознакомиться с результатами и расписанием всех матчей основной стадии Лиги чемпионов УЕФА.

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