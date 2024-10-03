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Астон Вилла - Бавария 1:0: обзор матча и результат игры 02.10.2024

Очередной красивый гол на свой счет записал Джон Дуран.
Сегодня, 00:25
Джон Дуран / Getty Images
Джон Дуран / Getty Images

В Бирмингеме на Вилла Парк завершился матч второго тура основной части Лиги чемпионов между Астон Виллой и Баварией.

В первом тайме команды были не особо активными, но гол одна из них все же организовала - на 22-й минуте Пау Торрес поразил ворота Мануэля Нойера. Но после консультации с VAR арбитр отменил взятие ворот из-за офсайда.

По ходу второй половины встречи немецкий коллектив стал создавать больше давления на ворота Эмильяно Мартинеса, но ошибку допустил не он, а его коллега по цеху.

Ближе к концу основного времени Торрес забросил мяч вперед на Джона Дурана. Колумбиец не глядя решил нанести удар в касание метров с 25-ти. В итоге мяч перелетел через Нойера, который оказался слишком далеко от своих ворот.

Источник: Getty Images

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"Ротен" организовали финальный штурм, который ни к чему не привел.

Таким образом Астон Вилла завоевала вторую еврокубковую победу подряд, а Бавария потерпела первое поражение под руководством Венсана Компани.

Статистика матча Астон Вилла - Бавария второго тура основной части Лиги чемпионов

Астон Вилла - Бавария 1:0
Гол: Дуран, 79.

Ожидаемые голы (xG): 0.25 - 1.47
Владение мячом: 33% - 67%
Удары: 3 - 16
Удары в створ: 2 - 7
Фолы: 5 - 10

Астон Вилла: Мартинес - Конса, Карлос, Торрес, Динь - Рэмзи (Бэйли, 27 (Матсен, 59)), Онана (Баркли, 59), Тилеманс, Филоджен-Бидас - Роджерс, Уоткинс (Дуран, 70).

Бавария: Нойер - Киммих, Упамекано, Ким (Горецка, 86), Дэвис - Лаймер (Тель, 86), Павлович (Пальинья, 76), Коман (Мусиала, 46), Олисе (Сане, 66), Гнабри - Кейн.

Предупреждения: Матсен, Карлос, Дуран - Упамекано, Гнабри.

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