Пушич: Шахтер должен быть идеальным, чтобы иметь шансы против Арсенала

Главный тренер донецкого Шахтера Марино Пушич высказался о грядущей игре Лиги чемпионов против Арсенала.

По словам специалиста, «горняки» смогут прервать неудачную серию украинских команд в Англии, если проведут идеальный матч.

«Мы надеемся на то, что сможем выиграть. Конечно, такая долговременная серия это не только невезение. Надо понимать, что есть огромная разница в качестве между двумя лигами, что делает очень тяжелой для украинского клуба задачу конкурировать на этом уровне. Это невероятный вызов для нас.

Без сомнения, мы сделаем все возможное завтра, как мы всегда делаем. Ты никогда не знаешь наперед, это одна игра. И в этой игре мы должны быть идеальными, чтобы достичь результата. Мы понимаем это, и мы попробуем», - сказал Пушич.

Отметим, что украинские команды провели 33 матча в Англии и ни разу не победили.

Напомним, матч Арсенал - Шахтер состоится завтра, 22 октября. На нашем сайте будет онлайн-трансляция.

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