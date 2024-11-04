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Украинскую бригаду арбитров третий раз в истории назначили на матч Лиги чемпионов

Николай Балакин получил возможность отсудить поединок престижного турнира.
Сегодня, 12:31
Николай Балакин / УАФ
Николай Балакин / УАФ

Украинская бригада судей во главе с Николаем Балакиным обслужит матч Лиги чемпионов.

Как сообщает УАФ, Балакин станет главным рефери на поединке между Спартой и Брестом.

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Помогать ему в качестве лайнсменов будут Александр Беркут и Дмитрий Запороженко. Четвертым арбитром станет Виталий Романов.

За систему ВАР будут отвечать Алексей Деревинский и Денис Шурман, который будет его ассистентом.

Матч между Спартой и Брестом состоится в среду, 6 ноября, в 22:00.

Отметим, что до этого украинские арбитры дважды обслуживали матч основного этапа Лиги чемпионов. Впервые, в 1998 году главным арбитром матча Атлетик - Русенборг был симферополец Василий Мельничук, а второй раз судил уже упомянутый Балакин в ноябре прошлого года поединок между Реал Сосьедадом и Зальцбургом.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лига чемпионов Николай Балакин

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