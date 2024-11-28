Анчелотти оценил поражение от Ливерпуля и назвал задачу Реала в Лиге чемпионов

Главный тренер Реала Карло Анчелотти прокомментировал поражение от Ливерпуля (0:2) в пятом туре Лиги чемпионов.

По словам специалиста, команда не ставит крест на шансах выйти в плей-офф, ведь важно попасть в топ-24.

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"Ливерпуль заслуживал победы, потому что у них хорошая динамика, они в форме и играют в интенсивный футбол. Мы держались в первом тайме, но приняли несколько неудачных решений во время последней передачи. Мы соревновались и сражались до пенальти. Команда хорошо играла.

Сегодняшняя игра не была решающей, потому что даже если бы мы выиграли, попасть в восьмерку лучших было бы тяжело. Мы должны достичь топ-24 и финишировать как можно выше. Мы собираемся попасть в топ-24 и соревноваться, как и в прошлом году".

Отметим, что Ливерпуль идет на первом месте, а Реал - 24.

Напомним, Ризнык установил рекорд Лиги чемпионов.

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