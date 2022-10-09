Угорщина, Ізраїль та інші - вболівальники обрали Україні відбіркову групу на Євро-2024

Фанати "жовто-синіх" визначилися з потенційними суперниками своєї команди.

Читачі на ISPORT проголосовали за команд, яких би хотіли бачити в одній групі разом зі збірною України в рамках кваліфікації Євро-2024.

Переважна більшість людей проголосувала за збірну Угорщини (45,42%), друге місце посіла Швейцарія (21,04%), а тройку замкнула Польща (13,75%).

Найменше за всіх читачі хотіли б побачити в одній групі разом з Україною Нідерланди, Португалію (обидві по 2,08%) та збірну Іспанії (1,67%).

Нагадаємо, на ISPORT також буде доступна онлайн-трансляція жеребкування кваліфікації Євро-2024, що почнеться в 13:00.