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Угорщина, Ізраїль та інші - вболівальники обрали Україні відбіркову групу на Євро-2024

Фанати "жовто-синіх" визначилися з потенційними суперниками своєї команди.
Сегодня, 12:50
Болельщики сборной Украины / Getty Images
Болельщики сборной Украины / Getty Images
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Читачі на ISPORT проголосовали за команд, яких би хотіли бачити в одній групі разом зі збірною України в рамках кваліфікації Євро-2024.

Переважна більшість людей проголосувала за збірну Угорщини (45,42%), друге місце посіла Швейцарія (21,04%), а тройку замкнула Польща (13,75%).

Найменше за всіх читачі хотіли б побачити в одній групі разом з Україною Нідерланди, Португалію (обидві по 2,08%) та збірну Іспанії (1,67%).

Нагадаємо, на ISPORT також буде доступна онлайн-трансляція жеребкування кваліфікації Євро-2024, що почнеться в 13:00.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сборная Украины по футболу Евро 2024
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