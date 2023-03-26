Англия и Украина определились, в каких формах сыграют матч отбора Евро-2024
В воскресенье, 26 марта, сборная Украины начнет свою борьбу в квалификации Евро-2024 выездным матчем против Англии.
В день поединка состоялось традиционное совещание с участием представителей команд и официальных лиц матча, на котором было определено, в каких формах сыграют соперники, сообщает официальный сайт УАФ.
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Хозяева, сборная Англии, выйдут на поле Уэмбли в домашней экипировке - в белых футболках и синих шортах. Голкипер сыграет в голубой форме.
Сборная Украины также проведет матч в основной экипировке - желтых футболках и шортах. Вратарь украинской команды сыграет в салатовом комплекте формы.
Напомним, что матч второго тура квалификации чемпионата Европы-2024 между сборными Англии и Украины состоится в воскресенье, 26 марта, в Лондоне на стадионе Уэмбли и начнется в 19:00 по киевскому времени.
На ISPORT будет доступна онлайн-трансляция матча Англия - Украина.