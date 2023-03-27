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Судаков: Выложились на 100%, но Англия показала свое мастерство

Хавбек сборной Украины подвел итоги прошедшего поединка отбора на ЧЕ-2024.
Сегодня, 21:45
Георгий Судаков / Getty Images
Георгий Судаков / Getty Images

Полузащитник сборной Украины Георгий Судаков поделился мыслями о матче квалификации чемпионата Европы 2024 года против сборной Англии (0:2).

Игрок донецкого Шахтера рассказал о плане на игру и сложностях в противостоянии с англичанами.

"Мы понимали, что сейчас Англия, наверное, входит в топ-3 сборных мира. Против нее тяжело играть, тем более, на Уэмбли", - цитирует Судакова официальный сайт УАФ.

"Очень сложная игра, но у нас был план. Мы хотели контролировать мяч насколько это было возможно. Понятно, что надо было играть на наших сильных сторонах, а это именно игра с мячом. Где-то не получалось, но мы выложились на 100%. Англия показала свое мастерство, забив два невероятных гола".

Источник: Getty Images

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Судаков также выделил своих английских оппонентов по центру поля, отметив их физическое преимущество.

"Я выступал в Лиге чемпионов, но за национальную сборную на таком уровне еще не играл. Это для меня новый вызов. У соперника очень тяжелый центр поля, защитники. У центре было очень тяжело, ведь Англия - физически сильная команда. Нужно было очень быстро работать с мячом".

"Были как хорошие моменты, так и не очень. Но мы поднимаем голову вверх, двигаемся дальше, работаем. Мы видим, куда нужно стремиться. Мы работаем каждый день и прогрессируем".

Напомним, что во втором поединке Группы С, в которой выступает Украина, Италия обыграла Мальту, реабилитировавшись за поражение от Англии.

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