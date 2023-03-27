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Футбол

Матч против Англии стал для Украины 300-м в истории

К сожалению, игроки сборной не сумели порадовать украинских фанатов не только результатом, но и качественной игрой.
Сегодня, 20:06
Англия - Украина / Getty Images
Англия - Украина / Getty Images

В воскресенье, 26 марта, в Лондоне на Уэмбли сборная Украины уступила сборной Англии со счетом 0:2 в рамках отбора на чемпионат Европы 2024 года.

Примечательно, что поединок против "Трех львов" стал для "желто-синих" 300-м за всю историю независимости, сообщает УАФ.

Первый матч в своей истории сборная Украины провела 29 апреля 1992 года, а ее первым оппонентом стала сборная Венгрии. Та встреча прошла в Ужгороде и завершилась победой венгерских футболистов со счетом 3:1.

За все эти годы Украина выиграла 135 матчей, 85 раз сыграла вничью и проиграла 80 поединков. Разница забитых и пропущенных голов: 415-302.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с итогами противостояния Украины и Англии.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сборная Украины сборная Англии

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