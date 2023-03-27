Нулевая атака, стабильный Трубин, возвращение Коноплянки: итоги поражения Украины от Англии

В воскресенье, 26 марта, сборная Украины начала свой путь в квалификации чемпионата Европы-2024. В первом для себя матче украинская команда на выезде сыграла с Англией. Поединок завершился победой хозяев – 2:0.

Подопечные Руслана Ротаня показали неудовлетворительную игру, за что были раскритикованы фанатами и экспертам. Давайте выделим ключевые фигуры матча в составе Украины, которые повлияли на историю поединка.

Трубин держит марку

Голкипер донецкого Шахтера Анатолий Трубин получил прозвище "стена" за свою игру на клубном уровне. Вратарь приложил львиную долю того, что "горняки" дошли до 1/8 финала Лиги Европы, тем самым, привлек внимания европейских грандов.

Выступать на клубном уровне – это одно, а проявить себя на уровне сборных – это говорит о стабильности и репутации. Были опасения насчет того, как сыграет Трубин с Англией. Опасения были лишними.

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Анатолий провел на поле весь матч, за который на свой счет записал шесть сейвов. Конечно, грандиозных сейвов не было, однако он сделал ту работу, которую с него требовали.

Что касается игры ногами, то тут нужно выделить всю украинскую сборную. Игроки старались выходить из обороны через короткие передачи, а розыгрыши возле ворот – заставляли нервничать и переживать. Анатолий совершил 26 передач, из которых 84,6% были успешными. Аналитический портал WhoScored признал Трубина лучшим игроком матча в составе Украины, поставив ему оценку – 7.08 балла.

Караваев и Миколенко провалились

Виталию Миколенко не очень повезло, ведь он играл против Букайо Сака, который ныне находится в феноменальной форме, в то время, как украинец только восстановился от травмы и давно не проводил полные матчи. Было видно еще в первом тайме, что Сака очень сильно навозил Миколенко, который часто не успевал и бил соперникам по ногам. Чудом арбитр не наградил украинца желтой карточкой.

Выход Соболя вместо Миколенко во втором тайме немного облегчил левый фланг обороны – стало более спокойнее и надежнее. Конечно, возможно, сам Букайо сбавил обороты, но больших опасностей с того фланга больше не было допущено.

На правом фланге обороны играл Александр Караваев. Сразу можно сказать, что он провалил встречу, а портал WhoScored признал его худшим в составе Украины, если не учитывать игроков атаки (про них поговорим чуть позже) – 6.06. Первый пропущенный гол – ошибка Караваева, который неправильно выбрал позицию при подаче с фланга. Александр упустил Кейна, который и начинал атаку.

Что касается статистических показателей, то 30-летний защитник не совершил ни разу отбора, сделал один перехват и четыре выноса. На его счету 20 передач, из которых каждая четвертая неудачная. Так что вполне закономерно, что во втором тайме Караваев был заменен.

Солидный дебют Сватка

В составе сборной Украины дебютировал защитник Александр Сваток, который с 2020-го выступает за Днепр-1. 28-летний футболист успел сыграть в спарринге с Брентфордом Б несколько дней назад, когда и забил гол после подачи с углового.

Вероятнее всего, Сваток бы не появился на поле с первых минут с Англией, если бы Попов мог принять участие в поединке. Буквально за несколько часов стало известно, что игрок Динамо не сможет принять участие в матче. Ожидалось, что Александр покажет бледную игру, учитывая уровень соперника. Однако Сваток стал светлым пятном в игре обороны Украины, за что удостоился комплиментов.

Александр совершил два удачных отбора, два перехвата и пять выносов, что в сумме превосходит показатели других украинских игроков. Его передачи отдельный разговор, ведь при 47 пасов у него 93% успешности. Над длинными передачами нужно поработать (2 из 5 дошло), но в коротких – вопросов почти нет.

Примечательно, что Сваток попал в компанию к Трубину, которые получил за свою игру оценку выше 7 баллов. У всех остальных – оценка ниже.

Держание ради держания

Возвращаясь к передачам, то нужно выделить контроль мяча в исполнении Украины. Наибольшее количество передач сделали защитники и центральные полузащитники. Это говорит о том, что мяч держали в центре поля, а до атаки дела почти не доходило.

Зинченко, Матвиенко и Судаков набрали более 60 передач, но только у Георгия были две ключевые передачи. Забавно, что, кроме Судакова, ключевой пас отдал лишь Яремчук, все остальные пасы не создавали опасности для Англии.

Статистика передач сборной Англии:

Статистика передач сборной Украины:

Как мы видим, суммарно англичане отдали 592 передачи, а украинцы – 445. Среди них:

В третьей зоне (оборона) – 159:154

В средней зоне – 321:241

В атакующей зоне – 156:70

Ключевые передачи – 15:3

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Нулевая атака

Самая болезненная тема всей прошедшей игры. Сборная Украины за всю игру нанесла три удара, из которых ни один не попал в створ ворот Пикфорда.

Малиновский, Судаков и Мудрик – авторы тех ударов, но ни один из них не был даже с пределов штрафной (у англичан таких – 17, а один – з дальней дистанции, который и привел к голу). Примечательно, что два из трех наших ударов были заблокированы.

Дриблинг – тот фактор, который дает возможность создавать моменты. В составе Украины было 16 попыток дриблинга, из которых 11 оказались успешным (у англичан 8 успешных при 13 неуспешных). Это говорит о том, что мы должны были находить свободное пространство у ворот соперника, но нет.

Авторами дриблинга стали Малиновский, Зинченко и Судаков (на их троих – 9 успешных). Мудрик, который пока не может адаптироваться в Челси совершил один успешный обыгрыш при том, что пять раз был остановлен. Еще один обыгрыш на счету Соболя, который появился на поле по ходу второго тайма.

Что там наши центральные нападающие – Яремчук и Довбик? Как мы говорили, Яремчук отдал одну ключевую передачу и на этом все. Роман провел на поле 74 минуты, за которые не создал ничего. На его счету 4 офсайда, что является наибольшим показателем среди всех игроков на поле. Можно добавить про два выноса, которые он сделал, но это не то, что ждали все и он сам. Роман должен был находить и создавать моменты, но ничего не получилось.

Довбик, у которого было минут 15, за короткое время абсолютно ничем не запомнился. За это время он вообще не коснулся мяча, так что оценивать нечего.

Мудрик и Яремчук – худшие игроки матча. Футболисты получили оценки ниже шести балов, а Михаил и вовсе провалился, набрав – 5.69. С такой игрой нужно что-то делать.

Джокер Цыганков

Многие болельщики ожидали, что Виктор Цыганков появится на поле с первых минут, но он оказался на скамейке запасных. Руслан Ротань сообщил, что это было планом, который так и не сработал.

Как раз была идея во втором тайме, что Цыганков, который действительно в прекрасной форме, должен был выйти и сделать результат своими успешными действиями. Но, к сожалению, эти моменты и планы не сходятся. Можно по-разному оценивать это. Но это было мое решение, я его принял.

Ротань сделал ставку на это и сам взял ответственность, хотя мог бы оправдываться. Цыганков пробегал по бровке, отдал пару передач и теперь отправился в Испанию, где будет показывать класс в составе Жироны.

Выход Коноплянки

Возвращение Коноплянки – было топ-темой для разговора в преддверии матча с Англией. Многие удивлялись такому выбору, но Ротань объяснил зачем он был нужен.

Я верю в Коноплянку, верю в то, что он принесет пользу сборной Украины. У него есть мастерство, и вместе с Андреем Ярмоленко это те игроки, с которыми можно добиваться результата. Их мастерство не подлежит сомнению. Можно сказать, что это была моя идея.

Раз мастерство было, значит надо было показать. Но мы увидели, что Коноплянка был вызван ради того, чтобы отдать ему уважение. Тут вспоминается момент, когда Михаил Фоменко выпустил предателя тимощука на Евро-2016 в матче с Польшей. Тогда Фоменко выпустил на поле предателя за 90 секунд до финального свистка вместо Романа Зозули, хоть нам надо было отыгрываться.

Сейчас выглядело что-то подобным образом, но не так зашкварно, как на Евро-2016. Конечно, выход Коноплянки вместо опорника Тараса Степаненко должен был произойти раньше, а не на 90-й минуте. Евгений же не сплоховал и спас разок Украину от пропущенного гола в компенсированное время. Спасибо за игру, Женя. Спасибо, что творил чудеса в своей карьере.

Сборная Украины проиграла Англии по всем статьям, пускай и пару светлых эпизодов можно вспомнить. Сейчас же нужно определиться с главным тренером сборной, чтобы дальше продолжать путь в квалификации Евро-2024.

Дмитрий Данец, ISPORT.ua