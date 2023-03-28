Турция - Хорватия 0:2: обзор матча и результат игры 28.03.2023
Во вторник, 28 марта, в рамках второго тура квалификации Евро-2024 сборная Турции принимала Хорватию. Матч завершился победой гостей со счетом 2:0.
"Шашечные" смогли обеспечить себе три очка уже в первом тайме. Хавбек Маттео Ковачич забил дважды за 45 минут, при этом оба раза - с ассиста Марио Пашалича.
В оставшееся время матча хозяева не смогли ничего противопоставить сопернику в атаке, а Хорватия просто играла на удержание результата, тем самым сохранив преимущество в два мяча.
Таким образом, после двух туров отбора на Евро-2024 Турция занимает третью строчку с тремя баллами, а Хорватия идет на втором месте, набрав четыре очка.
Статистика матча Турция - Хорватия отбора на ЧЕ-2024
Турция - Хорватия 0:2
Голы: Ковачич, 20, 45+4
Владение мячом: 49% - 51%
Удары: 17 - 9
Удары в створ: 5 - 5
Фолы: 11 - 10
Ожидаемые голы (xG): 0,39 - 1,08
Турция: Гюнок, Челик, Демирал, Сеюнджю, Кадиоглу, Чалханоглу (Юксек, 38), Озджан, Кекчю (Гюлер, 67), Ундер, Актюркоглу (Йылмаз, 67), Унал.
Хорватия: Ливакович, Станишич, Шутало, Гвардиол, Баришич, Модрич, Ковачич, Брозович, Перишич, Пашалич (Юранович, 65), Крамарич.
Предупреждения: Ливакович (62), Гвардиол (69).