Определились цвета форм Украины и Северной Македонии на матч отбора на ЧЕ-2024

В пятницу, 16 июня, в Скопье состоится очередной матч квалификации чемпионата Европы 2024 года, в котором сойдутся сборные Украины и Северной Македонии.

Стало известно, в каких формах национальные команды выйдут на футбольное поле.

Согласно с официальным сайтом УАФ, украинцы на правах гостей сыграют в гостевой синей форме. Македонцы же выступят в красной форме.

Источник: УАФ

Источник: УАФ

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Ранее определилась заявка сборной Украины на матч против Северной Македонии - не всем нашлось место в списке, состоящем из 23-х футболистов.

Напомним, что стартовый свисток поединка Северная Македония - Украина прозвучит в 21:45 по киевскому времени.