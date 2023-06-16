Вице-президент УАФ - об аресте Павелко: Сохраняем спокойствие, мы победим

Олег Протасов заверил, что УАФ делает все, чтобы освободить арестованного из СИЗО.

В пятницу, 16 июня, стало известно, что президент УАФ Андрей Павелко был арестован и помещен в СИЗО на 60 суток по решению Шевченковского районного суда Львова.

На это решение уже отреагировали в самой УАФ, от имени которой выступил первый вице-президент Олег Протасов.

"Мы в Украинской ассоциации футбола считаем это решение таким, что не имеет под собой никаких законных оснований и является политически мотивированным, и адвокаты УАФ уже подали апелляцию. Передача дела из Киева во Львов и скорость принятия решения вызывает вопрос не только у юристов, но и у простых людей, не знающих юридических тонкостей".

"Также адвокаты УАФ будут апеллировать к международным институтам с целью доказать безосновательность ареста Андрея Павелко, также члена Исполкома УЕФА. Кроме того, готовятся документы для подачи в Европейский суд по правам человека".

Андрей Павелко / Источник: Getty Images

"Что касается деятельности УАФ, то она продолжается в штатном режиме. Национальная сборная готовится к матчам отбора Евро-2024, молодежная - к старту на Евро-2023 (U-21). Другие подразделения, в частности, работают над возобновлением соревнований в следующем сезоне" .

"Кстати, хотел бы напомнить, что именно Андрей Павелко был той движущей силой, которая позволила нам провести прошлый - уникальный! - чемпионат в условиях военного положения".

"Поэтому обращаюсь ко всем представителям футбольного сообщества. Сохраняем спокойствие! Мы победим и на военном фронте, и на футбольном! Все будет Украина!".

Напомним, что Андрей Павелко подозревается в хищении 270 миллионов гривен на строительство завода по изготовлению искусственной травы для футбольных полей.