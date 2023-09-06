Украина - Англия: матч обслужит арбитр, пересекавшийся с Шахтером в Лиге чемпионов
В субботу, 9 сентября, сборная Украины сыграет против Англии в рамках пятого тура квалификации Евро-2024.
Как сообщает официальный сайт УЕФА, на этот поединок была назначена судейская бригада во главе с болгарином Георги Кабаковым.
Помогать главному арбитру будут его соотечественники Мартин Маргаритов и Диян Валков. Четвертый рефери - Никола Попов также из Болгарии.
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Ранее Кабаков не пересекался со сборными Украины и Англии. Однако этот болгарский арбитр работал на матче второго тура группового раунда Лиги чемпионов-2020/21 между Шахтером и Интером, который состоялся в Киеве на НСК Олимпийский и завершился вничью 0:0.
Напомним, что матч квалификации Евро-2024 Украина - Англия будет сыгран на Тарчиньски Арена в польском Вроцлаве и начнется в 19:00 по киевскому времени.
На ISPORT будет доступна онлайн-трансляция матча Украина - Англия.
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