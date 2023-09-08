Хорватия - Латвия: результат матча

В пятницу, 8 сентября, в рамках квалификации Евро-2024 встречались сборные Хорватии и Латвии.

Хорваты были безусловными фаворитами перед матчем и стали доказывать это с первых минут. Уже в самом начале матча Петкович открыл счет красивым ударом со штрафного.

Латвийцы попробовали надавить, но хозяева сразу разбили их надежды, удвоив свое преимущество в быстрой атаке. Вплоть до конца первого тайма Хорватия безраздельно доминировала на поле, хотя одну опасную атаку они все же пустили. Ответом на нее стал третий гол, а Петкович записал дубль на свой счет.

Во втором тайме Латвия стала играть смелее, но результата это им не принесло. Хозяева, играючи, довели счет до разгромного уже на 68 минуте. Оставшиеся 20 минут прошли в том же темпе, а на 78й-минуте Латвия снова провалилась в защите, и Пашалич сделал счет 5:0. Полный разгром гостей.

Статистика матча Хорватия - Латвия отбора на Евро-2024

Хорватия - Латвия 5:0

Голы: Петкович, 3, 44, Иванушец, 13, Крамарич, 68, Пашалич, 78

Владение мячом: 69% - 31%

Удары: 28 - 5

Удары в створ: 14 - 3

Фолы: 10 - 6

Угловые: 7 - 0

Хорватия: Ливакович - Юранович, Сутало, Гвардиол (Вида, 46), Соса (Баришич, 67) - Брозович (Влашич, 60), Модрич (Пашалич, 61), Крамарич, Иванушец, Перишич - Петкович (Муса, 67)

Латвия: Пуринс - Сорокинс, Дубра, Черномордийс, Савалниекс (Кроллис, 56) - Циганикс, Тоберс (Савельевс, 86), Эмсис, Джауземс (Икауниекс, 86) - Улдрикис, Икауниек (Даскевикс, 76)

Предупреждение: Циганикс, 81

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