Украина - Англия: команды определились, в каких формах проведут матч
В субботу, 9 сентября, сборная Украины сыграет против Англии в рамках пятого тура квалификации Евро-2024.
Поединок состоится на Тарчиньски Арена в польском Вроцлаве. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 19:00 по киевскому времени.
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Перед матчем участники будущего противостояния определились, в каких формах сыграют.
Сборная Украины проведет матч в желтом комплекте экипировки, а вратарь - в зеленом. Английская национальная команда выйдет на поле в красной форме, а голкипер - в черной, сообщает официальный сайт УАФ.
Напомним, на ISPORT будет доступна онлайн-трансляция матча Украина - Англия.
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