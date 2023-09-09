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Украина - Англия: команды определились, в каких формах проведут матч

Национальные сборные встретятся в поединке квалификации Евро-2024.
Сегодня, 12:34
Сборная Украины / Getty Images
Сборная Украины / Getty Images

В субботу, 9 сентября, сборная Украины сыграет против Англии в рамках пятого тура квалификации Евро-2024.

Поединок состоится на Тарчиньски Арена в польском Вроцлаве. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 19:00 по киевскому времени.

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Перед матчем участники будущего противостояния определились, в каких формах сыграют.

Сборная Украины проведет матч в желтом комплекте экипировки, а вратарь - в зеленом. Английская национальная команда выйдет на поле в красной форме, а голкипер - в черной, сообщает официальный сайт УАФ.

Источник: УАФ

Источник: УАФ

Напомним, на ISPORT будет доступна онлайн-трансляция матча Украина - Англия.

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