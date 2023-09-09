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Остановить "трех львов": Анонс и прогноз на матч Украина - Англия

ISPORT.ua рассказывает главные аспекты отборочного матча Евро-2024.
Сегодня, 11:30
Украина - Англия / Getty Images
Украина - Англия / Getty Images

В субботу, 9 сентября, в рамках пятого тура квалификации чемпионата Европы-2024 сборная Украины примет национальную команду Англии.

Предстоящий поединок отличная возможность для подопечных Сергея Реброва улучшить свои шансы на проход в основную стадию турнира. Для англичан же успешный результат позволит оторваться от конкурентов еще дальше.

Матч состоится на стадионе Тарчинськи Арена в польском Вроцлаве. Стартовый свисток в поединке прозвучит в 19:00 по киевскому времени.

ISPORT выделяет главные факторы международного поединка.

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Результаты прошлых игр

Сборная Украины в квалификации провела три матча, за которые набрала шесть очков. Единственное поражение случилось как раз-таки в рамках второго тура в игре с Англией (0:2). Что касается побед, что "сине-желтые" обыграли Северную Македонию (3:2) и Мальту (1:0). Украине нужно провести еще игру с Италией в рамках первого круга, которая была перенесена.

Подопечные Гарета Саутгейта имеют 100% результат - четыре игры и четыре победы. Статистика голов: 15 забитых и лишь один пропущенный. Единственной сборной, которая забила Англии, стала Италия (1:2). Затем же англичане обыграли Украину (2:0) и разгромили Мальту (4:0) и Северную Македонию (7:0).

Ориентировочные составы

Украина: Бущан - Караваев, Матвиенко, Забарный, Миколенко - Степаненко, Зинченко, Цыганков - Мудрик, Судаков, Довбик

Англия: Пикфорд - Уокер, Геи, Магуайр, Чилвелл - Беллингем, Райс, Хендерсон - Сака, Кейн, Мэддисон

Интересные факты

  • В своей истории команды провели девять игр (шесть побед у Англии, одна у Украины и дважды была зафиксирована ничья),
  • Статистика голов: 15-3 в пользу Англии,
  • Украина дважды принимала Англию на своем поле в рамках квалификации и еще не проигрывала (победа, ничья),
  • Под руководством Саутгейта Англия побеждала Украину (4:0, 2:0),
  • Лучший бомбардир в составе Украины в отборе Виктор Цыганков (2 гола), у Англии Харри Кейн (5 голов).

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Прогноз

Сборная Англии показывает отличную игру, добывает результат, несмотря на проблемы с составом. Украинская сборная может противопоставить самоотдачу, отвагу и веру друг в друга.

У Сергея Реброва есть проблемы с составом, ведь несколько ключевых игроков не могут набрать форму или испытывают проблемы со здоровьем.

Хотелось бы верить, что Украина продолжит серию без поражений в домашних играх с Англией, но этот матч нельзя назвать совсем домашним. Так что, учитывая все факторы, английская сборная должна побеждать, но мы верим, что Реброву и компании удастся зацепиться за положительный результат.

Прогноз: победа Англии 2:0

Напомним, на ISPORT будет доступна онлайн-трансляция встречи Украина - Англия, которая начнется в 19:00 по Киеву.

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