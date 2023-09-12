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Украину в матче с Италией поддержит более двух тысяч болельщиков

Украинцы встретятся в Милане с итальянцами в поединке квалификации Евро-2024.
Сегодня, 16:32
Сборная Украины сыграет с Италией / Getty Images
Сборная Украины сыграет с Италией / Getty Images

Во вторник, 12 сентября, сборные Италии и Украины сыграют матч шестого тура квалификации Евро-2024.

Поединок состоится на стадионе Сан-Сиро в Милане. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

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Как сообщает официальный сайт УАФ, на предстоящий матч было реализовано 52500 билетов. Всего же миланская арена вмещает почти 76 тысяч зрителей. 

При этом 2334 билетов приобрели украинцы, которые будут находиться в отдельном секторе. В гостевой сектор реализацию билетов уже прекратили, а общая продажа будет продолжаться до начала поединка.

Напомним, на ISPORT будет доступна онлайн-трансляция матча Италия - Украина.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сборная Украины сборная Италии

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