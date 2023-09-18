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В Сети появились изображения мяча с Евро-2024

Снаряд полностью соотвествует тематике турнира.
Сегодня, 13:07
Кубок Европы / Getty Images
Кубок Европы / Getty Images

В Сеть просочились первые фотографии мяча, которым команды будуть играть на Евро-2024, пишет Footyheadlines.

В дизайне мяча Adidas Euro 2024 четко прослеживается соответствие его с ранее анонсированным логотипом турнира.

Мяч преимущественно белого цвета с треугольными узорами черного, желтого, красного и зеленого цветов. Логотип Евро-2024 и логотип Adidas выполнены в синем цвете.

Напомним, что логотип Евро состоит из 24 сегментов в цветах флагов стран-участниц, которые объединяются в форму крыши Олимпийского стадиона.

Также, напомним, что с расписанием и результатами квалификации на Евро вы можете ознакомиться на нашем сайте.

 

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Евро 2024

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