УЕФА оштрафовал УАФ на большую сумму по итогу матчей с Англией и Италией

Украинские болельщики неудовлетворительны вели себя на играх отбора чемпионата Европы.

Дисциплинарный комитет УЕФА наказал Ассоциацию футбола Украины штрафами и частичным закрытием трибун из-за событий в матчах отбора Евро-2024 против Англии (1:1) и Италии (1:2).

Европейский орган оштрафовал украинскую организацию за расистское поведение болельщиков УАФ на 20 000 евро.

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В следующем номинально домашнем матче сборной Украины – 14 октября в квалификации Евро-2024 против Северной Македонии в Праге – часть трибун будет закрытой. Количество

закрытых мест должно составлять не менее 5 000.

УАФ была оштрафована на 5000 евро за использование фанами пиротехники, на 8000 евро - за блокирование общественных проходов.

Ранее президент УЕФА сообщил, когда россия вернется в международный футбол.

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