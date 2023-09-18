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Президент УЕФА: Россия будет отстранена до конца войны

Глава организации выступил с важным заявлением.
Сегодня, 12:48
Александер Чеферин / Getty Images
Александер Чеферин / Getty Images

Президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что российские клубы и сборная будут отстранены от международных соревнований до завершения войны в Украине.

"Россия будет отстранена до конца войны", - приводит слова Чеферина издание Metropolitan.si.

Напомним, после начала полномасштабного вторжения россии на территорию Украины все клубы из рф были исключены из еврокубков, а национальная команда страны-агрессора отстранена от международных турниров.

Ранее сообщалось, что УЕФА хочет ввести потолок зарплат.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: уефа россия Александер Чеферин

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