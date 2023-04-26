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УЕФА хочет ввести потолок зарплат

Чеферин утверждает, что все клубы с этим согласны.
Сегодня, 13:37
Александер Чеферин / Getty Images
Александер Чеферин / Getty Images

Президент УЕФА Александер Чеферин рассказал, что в будущем будет введен потолок зарплат.

Кроме того функционер заявил, что с этим согласны все европейские клубы, как маленькие, так и большие, однако впереди еще очень много работы.

Для начала УЕФА введет с 2024 года лимит за зарплаты в размере 70% от дохода клуба, однако эту меру считают недостаточной. А потому в будущем будут введены дополнительные правила.

"В будущем мы должны серьезно подумать о потолке зарплат. Если бюджеты взлетят до небес, тогда конкурентный баланс станет проблемой. Дело не во владельцах, а в ценности соревнования, потому что, если пять клубов всегда будут побеждать, то все это потеряет смысл.

На данный момент мы пришли к новому правилу, которое начнет действовать после 2024 года. По нему можно будет тратить до 70% доходов на зарплаты и оплату трансферов. Но эта мера недостаточна, потому что 70% от дохода в пять миллиардов – это довольно много", - приводит слова Чеферина BBC.

Напомним, что ранее УЕФА призвали увеличить выплаты клубам, не участвующим в еврокубках.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: уефа

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