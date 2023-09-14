Косово подало жалобу в УЕФА и готовит иск в CAS на Румынию за баннер "Косово - это Сербия"

При этом УАФ все еще никак не отреагировала на баннер "Бессарабия - это Румыния".

Федерация футбола Косово подала жалобу в УЕФА на оскорбительный баннер фанатов Румынии во время матча отбора чемпионата Европы 2024 года.

При этом она также собирается подать иск в Спортивный арбитражный суд (CAS), о чем было объявлено на официальном сайте Федерации.

Напомним, что во время матча Румыния - Косово (2:0), румынские фанаты вывесили два баннера: "Косово - это Сербия" и "Бессарабия - это Румыния".

При этом поединок был прерван на 50 минут из-за акции румынской группировки Unite Sub Tricolor, скандировавших выражения с баннеров.

"Федерация футбола Косово решительно осуждает серьезный инцидент, произошедший по вине болельщиков сборной Румынии во время отборочного матча Евро-2024 Румыния - Косово на Национальной арене в Бухаресте".

"Болельщики сборной Румынии языком ненависти и нанесением ущерба имиджу самой сборной такими выражениями и неспортивным поведением очернили этот футбольный матч".

"На это незамедлительно отреагировала Федерация футбола Косово, потребовав приостановить игру до тех пор, пока во время матча не будут сняты транспаранты и лозунги ненависти".

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"Эта просьба ФФК была одобрена делегатом матча и до тех пор, пока не были сняты все баннеры и не прекращены все ненавистнические призывы в адрес Косово, матч не возобновился".

"После этого инцидента делегату УЕФА было предложено зафиксировать все нарушения, повлекшие за собой предупреждения Федерации футбола Румынии, а также было предложено, чтобы все нарушения рассматривались соответствующими органами УЕФА".

"Федерация футбола Косово также обратилась к Дисциплинарной комиссии УЕФА с просьбой принять адекватные меры в отношении националистических выкрикиваний, баннеров и разжигания ненависти, высказываемых болельщиками сборной Румынии".

"Подобные инциденты не должны повторяться. Футбол лишь строит мосты между нами, он не должен их разрушать. Мы еще раз благодарим всех, кто осудил вчерашний инцидент и поддержал футбол".

Источник: Getty Images

"Несмотря на это, ФФК обсудила и собрала записанные и сфотографированные заявления и материалы, которыми дополняется жалобное дело о наказании за это событие, с просьбой о проверке всех событий контролерами, специалистами и направлением сектора для принятия решений о несправедливости".

"Президент Адеми призвал компетентные органы по этому делу и попросил принять меры, упомянув также случай матча со Швейцарией за неназначение пенальти, а также случай возможного пенальти с Румынией и невыдачи красной карточки в случае с Ррахмани".

"В связи с этим ФФК в рамках юридических процедур также подготовит необходимые комментарии и подаст иск в УЕФА, а также в Спортивный арбитражный суд (CAS)".

Стоит отметить, что Украинская ассоциация футбола никак не прокомментировала баннер румынских фанатов "Бессарабия - это Румыния".

При этом УАФ выразила протест УЕФА насчет назначения российской бригады арбитров на матч женской Лиги наций.

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