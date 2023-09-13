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УАФ выразила протест УЕФА насчет назначения российских судей на матч женской Лиги наций

Украинская сторона обратилась с просьбой пересмотреть данное назначение.
Сегодня, 00:14
УАФ / УАФ
УАФ / УАФ

В понедельник, 11 сентября, появилась информация о том, что УЕФА назначил российскую судейскую бригаду на матч женской Лиги наций между Арменией и Казахстаном, который пройдет 26 сентября.

Украинская ассоциация футбола на своем официальном сайте сообщила, что обратилась к УЕФА с просьбой пересмотреть свое решение о назначении представителей страны-агрессора.

"С официального сайта УЕФА стало известно, что на матч женской Лиги наций между сборными Армении и Казахстана, который состоится 26 сентября, была назначена российская бригада арбитров".

"Как известно, 28 февраля 2022 года Исполнительный комитет УЕФА принял решение о том, что все российские команды, будь то национальные или клубные, будут отстранены от участия в соревнованиях УЕФА до дальнейшего сообщения".

"Это решение все эти полтора года уважали и выполняли все участники соревнований, а его законность успешно доказана в CAS".

Источник: Getty Images

"В то же время, учитывая, что полтора года официальные лица из россии не назначались на матчи УЕФА, вышеупомянутое решение вызывает возмущение в Украине, где до сих пор каждый день совершаются жестокие военные преступления российской федерации".

Учитывая это, Украинская ассоциация футбола выражает свой протест на назначение российской бригады арбитров на матч женской Лиги наций".

"Чтобы придерживаться гуманитарных ценностей и справедливости, присущих европейской футбольной семье, а также обеспечить последовательность миротворческой позиции УЕФА по урегулированию привлечения к европейскому футболу представителей россии, просим вас внимательно рассмотреть ситуацию и разработать возможность недопуска представителей террористического государства к матчам под эгидой УЕФА".

Напомним, что на войне с росийскими оккупантами погиб брат голкипера донецкого Шахтера Дмитрия Ризныка.


 

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