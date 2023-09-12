Бессарабия – это Румыния: фанаты сорвали матч отбора на Евро-2024

Болельщики не дали сыграть своей команде.

Матч сборных Румынии и Косово был прерван из-за политических кричалок фанатов хозяев.

При счете 0:0 на 18-й минуте арбитр Вилли Делажо увел команды в раздевалки ввиду зажженной пиротехники на трибунах.

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Болельщики также развернули на трибунах баннеры с сербским флагом и надписями "Косово – это Сербия" и "Бессарабия – это Румыния".

Отметим, лишь спустя 30 минут игра была возобновлена.

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