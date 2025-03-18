Украинец попал в символическую сборную тура европейского чемпионата

Украинский полузащитник Денис Костышин попал в сборную 25-го тура чемпионата Косово.

Футболист Дриты помог своей команде сыграть вничью с Дукагджини. Костышин открыл счет на 39-ой минуте матча.

Денис перебрался в свой новый клуб в феврале. С того времени он провел 6 матчей, забив 1 гол и отдав 1 ассист.

Напомним, ранее сообщалось, что [[link_local link_article_id="10024181"]украинский защитник получил награду в Португалии[[/link_local]].

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