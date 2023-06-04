Украинец Костышин забил победный гол в матче за американский Эль-Пасо

Украинский хавбек принес своей команде три очка в поединке регулярного чемпионата.

Украинский полузащитник американского Эль-Пасо Локомотив Денис Костышин добыл для своей команды победу в матче второй по силе лиги США - ЮСЛ.

Украинец стал автором единственного гола в поединке регулярного чемпионата против Нью-Мексико Юнайтед (1:0).

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Костышин записал на свой счет взятие ворот на 71-й минуте встречи, когда успешно замкнул навес в штрафную с левого фланга.

Всего украинский полузащитник провел в текущем чемпионате за Эль-Пасо 12 матчей, забив три гола и отдав одну результативную передачу.

На данный момент Эль-Пасо занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции ЮСЛ.

Напомним, ранее Костышин выступал за Днепр, Колос и Александрию. В Эль-Пасо украинец перешел в декабре прошлого года, подписав контракт на один сезон.