Украинец Костышин забил победный гол в матче за американский Эль-Пасо
Украинский полузащитник американского Эль-Пасо Локомотив Денис Костышин добыл для своей команды победу в матче второй по силе лиги США - ЮСЛ.
Украинец стал автором единственного гола в поединке регулярного чемпионата против Нью-Мексико Юнайтед (1:0).
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Костышин записал на свой счет взятие ворот на 71-й минуте встречи, когда успешно замкнул навес в штрафную с левого фланга.
El Paso are going home happy! 😀— USL Championship (@USLChampionship) June 4, 2023
Denys Kostyshyn's goal gives @eplocomotivefc the 1-0 victory over @NewMexicoUTD in the derby!#NMvELP | https://t.co/ziO8mkCK9Z pic.twitter.com/hrCkRVQLGx
Всего украинский полузащитник провел в текущем чемпионате за Эль-Пасо 12 матчей, забив три гола и отдав одну результативную передачу.
На данный момент Эль-Пасо занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции ЮСЛ.
Напомним, ранее Костышин выступал за Днепр, Колос и Александрию. В Эль-Пасо украинец перешел в декабре прошлого года, подписав контракт на один сезон.