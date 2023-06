Украинец Костышин забил победный гол в матче за американский Эль-Пасо

El Paso are going home happy! 😀 Denys Kostyshyn's goal gives @eplocomotivefc the 1-0 victory over @NewMexicoUTD in the derby! #NMvELP | https://t.co/ziO8mkCK9Z pic.twitter.com/hrCkRVQLGx

x

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее... This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more...