Экс-игрок Александрии стал автором гола недели в американской USL

Игрок Эль-Пасо Локомотив Денис Костышин получил награду за лучший гол недели в USL Championship.

USL считается второй по силе американской лигой, Костышин переехал туда в конце 2022 года.

Ранее 25-летний игрок выступал за Днепр, Колос и Александрию. В текущем сезоне Денис сыграл восемь матчей, в которых отметился двумя голами.

Гол, признанный лучшим голом недели в чемпионате, был забит в матче против Сан-Диего Лоял. Команда провела нелохую комбинацию, которую и завершил Костышин ударом в ближний угол.

Chugging through the defense to take all three points! 🚂



Denys Kostyshyn of @eplocomotivefc has been named the Fans' Choice Goal of the Week winner!#ReadyToShine🌟 pic.twitter.com/FjUc3uakCJ