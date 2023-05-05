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Шахтер выкупит у Андерлехта защитника сборной Украины

Богдан Михайличенко присоединится к "горнякам" на полноценной основе.
Сегодня, 17:46
Богдан Михайличенко / shakhtar.com
Богдан Михайличенко / shakhtar.com

Тренерский штаб донецкого Шахтера настаивает на выкупе контракта Богдана Михайличенко, пишет Voetbal Nieuws.

Напомним, воспитанник киевского Динамо перешел в Андерлехт в 2020 году, а в текущем сезоне Богдан выступает за "горняков" по арендному соглашению.

Сообщается, что в контракте украинца предусмотрена обязательная выплата в 2.6 млн евро при выполнении некоего условия. Однако Шахтер готов активировать опцию выкупа раньше срока.

В данный момент неизвестно, когда состоятся переговоры между клубами и на какой срок будет рассчитан контракт Михайличенко с "горняками".

В текущем сезоне 26-летний защитник провел 28 матчей во всех турнирах, отличился двумя голами и пятью ассистами.

Напомним, что 5 мая луганская Заря отпраздновала свой 100-й юбилей.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер Богдан Михайличенко

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