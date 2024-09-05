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Легенда сборной США завершит карьеру

Алекс Морган «повесит бутсы на гвоздь».
Сегодня, 19:42
Алекс Морган / Getty Images
Алекс Морган / Getty Images

Нападающая сборной США и Сан Диего Алекс Морган решила завершить карьеру после этого сезона. Об этом 35-летняя футболистка сообщила в своем Instagram.

Девушка заявила, что это решение полностью обдумано, и она долго ждала, чтобы об этом объявить.

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«У меня есть полная ясность относительно этого решения, и я так рада, что могу наконец-то рассказать вам об этом.

Я долго к этому шла, и это решение далось мне нелегко, но в начале 2024 года я почувствовала сердцем и душой, что это последний сезон, когда я играю в футбол», - сказала Морган в своем видео-обращении.

Отметим, что Алекс является двукратной чемпионкой мира по футболу, а также одной из лучших игроков и бомбардиров в истории сборной США.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: США

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