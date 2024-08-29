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Защитник Манчестер Юнайтед завершил международную карьеру

Джонни Эванс решил завершить карьеру в сборной Ирландии.
Сегодня, 15:25
Джонни Еванс / Getty Images
Джонни Еванс / Getty Images

Ирландский защитник Манчестер Юнайтед Джонни Эванс официально объявил о завершении международной карьеры в сборной. Об этом футболист объявил в своем Instagram.

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"После долгих раздумий и 18 лет выступлений в составе сборной, я чувствую, что пора уйти на пенсию. От моего дебюта в 2006 году, когда мы победили Испанию, до моей последней игры в июне 2024 года - это было привилегией.

Одевать зеленую футболку 107 раз и представлять народ Северной Ирландии – самая большая честь для меня. Вы, болельщики, просто лучшие в мире, я гордился тем, что представлял каждого из вас в поле. Ваша непреклонная поддержка и любовь никогда не оставалась незамеченной, и я буду скучать по тому времени, которое мы проводили вместе", - написал Эванс.

Напомним, Джонни продолжает выступать на клубном уровне за Манчестер Юнайтед. В следующем матче МЮ сыграет против Ливерпуля.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ФК Манчестер Юнайтед Джонни Еванс

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