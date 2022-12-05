Украинский полузащитник перешел в клуб второго дивизиона США

Экс-футболист Александрии Денис Костышин перебрался за океан.

Полузащитник перешел в Эль-Пасо Локомотив из второго дивизиона США.

Соглашение с украинским полузащитником подписано на один сезон.

"Мы очень рады видеть Дениса в команде. Он проверенный плеймейкер в полузащите и поможет возглавить нашу атаку. Его технические способности и дальновидность привлекли наше внимание. Опыт и лидерские качества Костышина будут играть важную роль во всем, что мы будем делать в сезоне 2023 года", - заявил Эндрю Форрест, генеральный менеджер клуба.

В нынешнем сезоне Костышин провел лишь три матча за Александрию, отметившись голом и заработав желтую карточку.