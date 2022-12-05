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Украинский полузащитник перешел в клуб второго дивизиона США

Денис Костышин пополнил стан Эль-Пасо Локомотив.
Сегодня, 21:12
Денис Костишин
Денис Костишин

Экс-футболист Александрии Денис Костышин перебрался за океан.

Полузащитник перешел в Эль-Пасо Локомотив из второго дивизиона США.

Соглашение с украинским полузащитником подписано на один сезон.

"Мы очень рады видеть Дениса в команде. Он проверенный плеймейкер в полузащите и поможет возглавить нашу атаку. Его технические способности и дальновидность привлекли наше внимание. Опыт и лидерские качества Костышина будут играть важную роль во всем, что мы будем делать в сезоне 2023 года", - заявил Эндрю Форрест, генеральный менеджер клуба.

В нынешнем сезоне Костышин провел лишь три матча за Александрию, отметившись голом и заработав желтую карточку.


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