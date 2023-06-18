Гол украинца Костышина помог американскому Эль-Пасо избежать поражения
Украинский полузащитник Эль-Пасо Локомотив Денис Костышин помог своей команде избежать поражения в матче ЮСЛ - второго по силе дивизиона США.
Украинец вышел на поле в стартовом составе в поединке регулярного чемпионата с Тампа-Бэй Раудис (1:1) и в середине второго тайма сравнял счет во встрече.
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На 63-й минуте матча Костышин отличным дальним ударом из-за пределов штрафной положил мяч точно в правый нижний угол ворот.
Denys Kostyshyn with the 𝙘𝙪𝙧𝙡𝙚𝙧! 💫@eplocomotivefc has tied it up! 🍿#ELPvTBR pic.twitter.com/jPiolXAaJF— USL Championship (@USLChampionship) June 18, 2023
Отметим, что всего украинский полузащитник в нынешнем чемпионате провел за Эль-Пасо 15 матчей, забив четыре гола и отдав две результативные передачи.
На данный момент Эль-Пасо лидирует в турнирной таблице Западной конференции ЮСЛ.
Напомним, ранее Костышин выступал за Днепр, Колос и Александрию. В Эль-Пасо украинец перешел в декабре прошлого года, подписав контракт на один сезон.