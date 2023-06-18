iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Гол украинца Костышина помог американскому Эль-Пасо избежать поражения

Украинский хавбек отличным дальним ударом сравнял счет в матче регулярного чемпионата.
Сегодня, 10:22
Денис Костышин / eplocomotivefc.com
Денис Костышин / eplocomotivefc.com

Украинский полузащитник Эль-Пасо Локомотив Денис Костышин помог своей команде избежать поражения в матче ЮСЛ - второго по силе дивизиона США.

Украинец вышел на поле в стартовом составе в поединке регулярного чемпионата с Тампа-Бэй Раудис (1:1) и в середине второго тайма сравнял счет во встрече.

Читай также: Экс-игрок Александрии стал автором гола недели в американской USL

На 63-й минуте матча Костышин отличным дальним ударом из-за пределов штрафной положил мяч точно в правый нижний угол ворот.

Отметим, что всего украинский полузащитник в нынешнем чемпионате провел за Эль-Пасо 15 матчей, забив четыре гола и отдав две результативные передачи.

На данный момент Эль-Пасо лидирует в турнирной таблице Западной конференции ЮСЛ.

Напомним, ранее Костышин выступал за Днепр, Колос и Александрию. В Эль-Пасо украинец перешел в декабре прошлого года, подписав контракт на один сезон.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: США денис костышин

Статьи по теме

НБА может сменить формат Матча всех звезд на матч США против Остального мира НБА может сменить формат Матча всех звезд на матч США против Остального мира
Украинец Костышин забил победный гол в матче за американский Эль-Пасо Украинец Костышин забил победный гол в матче за американский Эль-Пасо
Украинец Костышин отличился победным голом в матче за американский Эль-Пасо Украинец Костышин отличился победным голом в матче за американский Эль-Пасо
"Адская драка": Фьюри назвал свой самый сложный бой в карьере "Адская драка": Фьюри назвал свой самый сложный бой в карьере
Помочь журналистам

Видео

Испания - Италия 2:1 Видео голов и лучших моментов матча Лиги наций
Испания - Италия 2:1 Видео голов и лучших моментов матча Лиги наций

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина - первая ракетка Украины, Свитолина вернулась в ТОП-100
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович стал первой ракеткой мира, Крутых - лучший из Украины
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров

Последние новости

Бокс11:58
"Адская драка": Фьюри назвал свой самый сложный бой в карьере
Европа11:53
Барселона хочет усилиться хавбеком Вильярреала
Украина11:35
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
Евро-202411:30
Украина - Мальта: видео онлайн-трансляция пресс-конференции Реброва
Европа11:20
Хавбек сборной Португалии может стать одноклубником Роналду
Лига наций11:00
В Лиге наций будет новый чемпион: как завершились прошлые финалы
Бокс10:58
"Разница в весе слишком большая": Шведский чемпион отказался от боя с Альваресом
ММА10:51
Легенда UFC Андерсон Сильва может возобновить карьеру
Лига наций10:39
Лига наций-2022/23: Нидерланды сыграют с Италией, Испания встретится с Хорватией
Другие страны10:22
Гол украинца Костышина помог американскому Эль-Пасо избежать поражения
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK