Гол украинца Костышина помог американскому Эль-Пасо избежать поражения

Украинский полузащитник Эль-Пасо Локомотив Денис Костышин помог своей команде избежать поражения в матче ЮСЛ - второго по силе дивизиона США.

Украинец вышел на поле в стартовом составе в поединке регулярного чемпионата с Тампа-Бэй Раудис (1:1) и в середине второго тайма сравнял счет во встрече.

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На 63-й минуте матча Костышин отличным дальним ударом из-за пределов штрафной положил мяч точно в правый нижний угол ворот.

Отметим, что всего украинский полузащитник в нынешнем чемпионате провел за Эль-Пасо 15 матчей, забив четыре гола и отдав две результативные передачи.

На данный момент Эль-Пасо лидирует в турнирной таблице Западной конференции ЮСЛ.

Напомним, ранее Костышин выступал за Днепр, Колос и Александрию. В Эль-Пасо украинец перешел в декабре прошлого года, подписав контракт на один сезон.