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Забарный доигрывал игру с Румынией с травмой - журналист

Илья получил повреждение по ходу встречи.
Сегодня, 21:12
Илья Забарный / Getty Images
Илья Забарный / Getty Images

В первом туре группового этапа чемпионата Европы Украина проиграла Румынии 3:0.

В том матче все 90 минут на поле провел Илья Забарный, и, как оказалось, доигрывал он поединок с повреждением. Об этом сообщил украинский журналист Виктор Вацко по информации, которого центрбек получил ушиб.

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"Забарный получил повреждение в матче против Румынии. Он играл на характере с забитой ногой. Ушиб ноги получил.

Но накануне игры со словаками пришла информация, что Илья готов", - сказал Вацко в эфире своего Youtube-шоу.
 

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: румыния Илья Забарный

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