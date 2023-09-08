Левандовски защитил юного фаната от стюардов и сделал ему памятный подарок

Сборная Польши в домашнем матче пятого тура квалификации Евро-2024 одержала победу 2:0 над Фарерскими островами.

Оба гола в поединке на свой счет записал капитан "Кадры" Роберт Левандовски, забив на 73-й минуте с пенальти, а спустя десять минут - с игры. А после матча форвард еще и отличился благородным поступком.

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Когда команды уходили в раздевалки, на поле стадиона в Варшаве выбежал юный болельщик и направился к главному герою встречи. Стюарды пытались остановить мальчика, но Левандовски помешал им это сделать, а после подарил ему свою игровую футболку.

Chwilę po meczu wydarzyła się TAKA sytuacja 🥺 ❤️



"Lewy" 🤝 młody kibic pic.twitter.com/MLkgbDRwG7 — TVP SPORT (@sport_tvppl) September 7, 2023

Напомним, на ISPORT доступны календарь и результаты матчей квалификации Евро-2024.

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