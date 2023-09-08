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Левандовски защитил юного фаната от стюардов и сделал ему памятный подарок

Капитан сборной Польши отметился достойным поступком после матча отбора к Евро-2024.
Сегодня, 14:45
Роберт Левандовски / Getty Images
Роберт Левандовски / Getty Images

Сборная Польши в домашнем матче пятого тура квалификации Евро-2024 одержала победу 2:0 над Фарерскими островами.

Оба гола в поединке на свой счет записал капитан "Кадры" Роберт Левандовски, забив на 73-й минуте с пенальти, а спустя десять минут - с игры. А после матча форвард еще и отличился благородным поступком.

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Когда команды уходили в раздевалки, на поле стадиона в Варшаве выбежал юный болельщик и направился к главному герою встречи. Стюарды пытались остановить мальчика, но Левандовски помешал им это сделать, а после подарил ему свою игровую футболку.

Напомним, на ISPORT доступны календарь и результаты матчей квалификации Евро-2024.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Роберт Левандовски сборная Польши

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