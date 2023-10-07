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В сборную Северной Македонии на матч с Украиной вызван игрок российского клуба

Украинцы и македонцы 14 октября встретятся в квалификации Евро-2024.
Сегодня, 12:43
Сборная Северной Македонии / Getty Images
Сборная Северной Македонии / Getty Images

Главный тренер сборной Северной Македонии Благоя Милевски объявил имена футболистов, вызванных на поединок квалификации Евро-2024 с Украиной и товарищеский матч с Арменией.

Как сообщает официальный сайт местной федерации футбола, в список вошли 25 исполнителей. В частности, в заявке оказался защитник Боян Димоски, выступающий за Акрон из второго российского дивизиона.

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Вратари: Столе Димитриевски (Райо Вальекано, Испания), Дамьян Шишковски (Докса, Кипр), Игор Алексовски (Работнички)

Защитники: Висар Муслиу (Падерборн, Германия), Тодор Тодоровски (Залаэгерсег, Венгрия), Никола Серафимов (Фехервар, Венгрия), Йован Манев (Осиек, Хорватия), Эзджан Алиоски (Аль-Ахли, Саудовская Аравия), Боян Димоски (Акрон, россия), Ахмет Ильязовски (Видовре, Дания), Стефан Ашковски (Раднички Ниш, Сербия)

Полузащитники: Энис Барди (Трабзонспор, Турция), Элиф Элмас (Наполи, Италия), Ариан Адеми (Динамо Загреб, Хорватия), Яни Атанасов (Краковия, Польша), Агон Элези (Вараждин, Хорватия), Давид Бабунски (Мезйокйовешд, Венгрия), Исник Алими (Сепси, Румыния)

Нападающие: Боян Миовски (Абердин, Шотландия), Милан Ристовски (Спартак Трнава, Словакия), Дарко Чурлинов (Бернли, Англия), Вальон Этеми (Истанбулспор, Турция), Люпче Дориев (Согдиана, Узбекистан), Александар Трайковски (Хайдук, Хорватия), Димитар Митровски (Вараждин, Хорватия).

Напомним, что сборная Украины 14 октября сыграет номинально домашний матч отбора Евро-2024 с Северной Македонией в Праге.

Ранее сообщалось, что главный тренер Сергей Ребров довызвал в сборную Украины защитника Днепра-1.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сборная Украины Сборная Северной Македонии

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