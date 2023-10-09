Сборная Украины провела тренировку в Праге, Попов проходит индивидуальную реабилитацию

Сборная Украины провела вечернюю тренировку в Праге на поле центра местного футбольного клуба Спарта в рамках подготовки к октябрьским матчам квалификации Евро-2024 против Северной Македонии и Мальты.

Как сообщает официальный сайт УАФ, на стадион прибыли 23 игрока, учитывая тех, кто присоединился к сборной сегодня - Сергей Кривцов, Александр Зинченко, Богдан Михайличенко и Александр Пихаленок.

Источник: УАФ

Александр Сваток и Дмитрий Ризнык прибудут в лагерь национальной команды завтра. Денис Попов продолжает индивидуальный период реабилитации.

Читай также: "Очень сильная команда": Судаков оценил игру Северной Македонии

После общей пробежки и разминки большинство сборников перешли к основной части тренировки. В то же время некоторые из игроков, которые недавно имели интенсивные матчи за клубы или длительные переезды - Александр Зинченко, Сергей Кривцов, Илья Забарный, Виталий Миколенко и Сергей Сидорчук - ограничились беговой работой.

Источник: УАФ

Напомним, что сборная Украины в Праге 14 октября сыграет номинально домашний матч отбора Евро-2024 с Северной Македонией. 17 октября украинская национальная команда проведет выездной поединок против Мальты.

Ранее Александр Караваев оценил ситуацию в сборной накануне матчей отбора на Евро-2024.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!