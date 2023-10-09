iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Сборная Украины провела тренировку в Праге, Попов проходит индивидуальную реабилитацию

Национальная команда готовится к октябрьским матчам отбора на Евро-2024.
Вчера, 22:40
Сборная Украины готовится к матчам квалификации Евро-2024 / УАФ
Сборная Украины готовится к матчам квалификации Евро-2024 / УАФ

Сборная Украины провела вечернюю тренировку в Праге на поле центра местного футбольного клуба Спарта в рамках подготовки к октябрьским матчам квалификации Евро-2024 против Северной Македонии и Мальты.

Как сообщает официальный сайт УАФ, на стадион прибыли 23 игрока, учитывая тех, кто присоединился к сборной сегодня - Сергей Кривцов, Александр Зинченко, Богдан Михайличенко и Александр Пихаленок.

Источник: УАФ

Александр Сваток и Дмитрий Ризнык прибудут в лагерь национальной команды завтра. Денис Попов продолжает индивидуальный период реабилитации.

Читай также: "Очень сильная команда": Судаков оценил игру Северной Македонии

После общей пробежки и разминки большинство сборников перешли к основной части тренировки. В то же время некоторые из игроков, которые недавно имели интенсивные матчи за клубы или длительные переезды - Александр Зинченко, Сергей Кривцов, Илья Забарный, Виталий Миколенко и Сергей Сидорчук - ограничились беговой работой.

Источник: УАФ

Напомним, что сборная Украины в Праге 14 октября сыграет номинально домашний матч отбора Евро-2024 с Северной Македонией. 17 октября украинская национальная команда проведет выездной поединок против Мальты.

Ранее Александр Караваев оценил ситуацию в сборной накануне матчей отбора на Евро-2024.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сборная Украины

Статьи по теме

Украина - Северная Македония: где смотреть матч отбора на Евро-2024 Украина - Северная Македония: где смотреть матч отбора на Евро-2024
Караваев: Отсутствие лидеров даже дополнительно мотивирует других ребят Караваев: Отсутствие лидеров даже дополнительно мотивирует других ребят
Украина - Северная Македония: онлайн-трансляция матча отбора на Евро-2024 Украина - Северная Македония: онлайн-трансляция матча отбора на Евро-2024
Украина - Северная Македония: прогноз на матч отбора Евро-2024 Украина - Северная Македония: прогноз на матч отбора Евро-2024
Помочь журналистам

Видео

Подопечный Де Дзерби, воспитанник Челси и звезды из Бразилии: ТОП-10 самых перспективных футболистов мира
Подопечный Де Дзерби, воспитанник Челси и звезды из Бразилии: ТОП-10 самых перспективных футболистов мира

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина опустилась, Костюк, Цуренко, Байндль, Ястремская и Завацкая поднялись
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Победы Шахтера и Зари позволила Украине обойти Израиль
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович первая ракетка мира, Сачко - лучший из Украины
просмотров

Последние новости

Европа00:27
Легенда МЮ дал неутешительный прогноз на итоговое место команды в сезоне
Европа00:03
Экс-тренер Интера и Челси - главный кандидат на пост тренера Наполи
Вчера, 23:45
ММА23:45
Бои без правил: расписание боев и турниров
Европа23:30
Манчестер Юнайтед определился с судьбой Санчо
Бокс23:12
Стивенсон назвал двух лучших легковесов мира
Европа22:51
Защитник Манчестер Юнайтед и его жена снялись в фотосессии для гламурного журнала
Евро-202422:40
Сборная Украины провела тренировку в Праге, Попов проходит индивидуальную реабилитацию
Европа22:20
Роналду хочет продлить контракт с Аль-Насром
Европа21:58
Виктор Осимхен: статистика-2023/2024
Бокс21:48
"Возраст - не преграда": Пакьяо подтвердил намерение выступить на Олимпиаде-2024
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK