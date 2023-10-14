Кривцов досрочно покинет расположение сборной Украины и не сыграет с Мальтой

Защитник не поможет национальной команде в октябрьских поединках отбора Евро-2024.

Защитник Интер Майами Сергей Кривцов не примет участия в октябрьских матчах сборной Украины в квалификации Евро-2024 против Северной Македонии и Мальты.

Накануне стало известно, что 32-летний футболист получил мышечное повреждение задней поверхности бедра еще в США, из-за чего не попал в заявку на ближайший поединок с северомакедонцами.

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Как сообщает официальный сайт УАФ, опытный защитник не сможет помочь "сине-желтым" и в следующем матче с Мальтой.

Кривцов покинет расположение национальной команды после поединка с Северной Македонией.

Напомним, что сборная Украины в Праге в субботу, 14 октября, в 16:00 по киевскому времени сыграет номинально домашний матч отбора Евро-2024 с Северной Македонией.

Во вторник, 17 октября, украинская национальная команда проведет выездной поединок против Мальты. Начало - в 21:45 по Киеву.

На ISPORT будет доступна онлайн-трансляция матча Украина - Северная Македония.

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