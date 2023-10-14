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Без Попова и Русина: Ребров определился с заявкой Украины на матч с Северной Македонией

Украинская национальная команда проведет очередной поединок квалификации Евро-2024.
Сегодня, 09:48
Украина сыграет с Северной Македонией / УАФ
Украина сыграет с Северной Македонией / УАФ

В субботу, 14 октября, сборная Украины в рамках седьмого тура квалификации Евро-2024 встретится с Северной Македонией.

В день игры главный тренер "сине-желтых" Сергей Ребров огласил заявку своей команды на предстоящий поединок.

Из тех футболистов, которые находятся в расположении сборной Украины, в список не попали Денис Попов и Назарий Русин. Также вне состава оказался травмированный Сергей Кривцов, сообщает официальный сайт УАФ.

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Заявка сборной Украины:

Вратари: 1. Георгий Бущан, 12. Анатолий Трубин, 23. Дмитрий Ризнык.

Защитники: 2. Ефим Конопля, 3. Богдан Михайличенко, 4. Александр Сваток, 13. Илья Забарный, 16. Виталий Миколенко, 21. Александр Караваев, 22. Николай Матвиенко.

Полузащитники: 5. Сергей Сидорчук, 6. Тарас Степаненко, 7. Георгий Судаков, 8. Руслан Малиновский, 10. Михаил Мудрик, 14. Виталий Буяльский, 15. Егор Назарина, 17. Александр Зинченко, 18. Александр Пихаленок, 20. Александр Зубков.

Нападающие: 9. Роман Яремчук, 11. Артем Довбик, 19. Владислав Ванат.

Напомним, что номинально домашний для Украины матч седьмого тура квалификации Евро-2024 с Северной Македонией состоится в субботу, 14 октября, в Праге на стадионе Фортуна Арена. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 16:00 по киевскому времени.

На ISPORT будет доступна онлайн-трансляция матча Украина - Северная Македония.

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