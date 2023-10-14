Украина - Северная Македония: сборные определились, в каких формах проведут матч
В субботу, 14 октября, сборная Украины сыграет с Северной Македонией в рамках седьмого тура квалификации Евро-2024.
Номинально домашний для "сине-желтых" поединок состоится в Праге на стадионе Фортуна Арена. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 16:00 по киевскому времени.
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Перед матчем участники будущего противостояния на традиционном совещании определились, в каких формах сыграют команды.
Как сообщает официальный сайт УАФ, сборная Украины проведет поединок в синем комплекте экипировки, а вратарь - в красном. Северомакедонская национальная команда выйдет на поле в белой форме, а голкипер - в зеленой.
На ISPORT будет доступна онлайн-трансляция матча Украина - Северная Македония.
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