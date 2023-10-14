Украина - Северная Македония: на матче ожидается аншлаг, за исключением части закрытых трибун

Заблокированными на стадионе будут 5 тысяч мест как наказание от УЕФА.

Украина получит серьезную поддержку в матче с Северной Македонией / Getty Images

В субботу, 14 октября, сборная Украины встретится с Северной Македонией в матче седьмого тура квалификации Евро-2024.

Номинально домашний для украинской национальной команды поединок будет сыгран в Праге на стадионе Фортуна Арена. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 16:00 по киевскому времени.

Как сообщает официальный сайт УАФ, на предстоящем матче ожидается аншлаг. Все билеты, разрешенные УЕФА к продаже, нашли своих обладателей.

Исключением станет часть закрытых трибун, а именно 5 тысяч мест, которые были заблокированы европейским футбольным союзом в виде наказания.

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Отметим, что пражский стадион Фортуна Арена вмещает 19 370 зрителей.

На ISPORT будет доступна онлайн-трансляция матча Украина - Северная Македония.

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