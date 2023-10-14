Украина - Северная Македония: на матче ожидается аншлаг, за исключением части закрытых трибун
В субботу, 14 октября, сборная Украины встретится с Северной Македонией в матче седьмого тура квалификации Евро-2024.
Номинально домашний для украинской национальной команды поединок будет сыгран в Праге на стадионе Фортуна Арена. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 16:00 по киевскому времени.
Как сообщает официальный сайт УАФ, на предстоящем матче ожидается аншлаг. Все билеты, разрешенные УЕФА к продаже, нашли своих обладателей.
Исключением станет часть закрытых трибун, а именно 5 тысяч мест, которые были заблокированы европейским футбольным союзом в виде наказания.
Читай также: УЕФА оштрафовал УАФ на большую сумму по итогу матчей с Англией и Италией
Отметим, что пражский стадион Фортуна Арена вмещает 19 370 зрителей.
На ISPORT будет доступна онлайн-трансляция матча Украина - Северная Македония.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!