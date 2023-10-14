Матч Мальта - Украина будет судить датская бригада арбитров

УЕФА определилась с судейской бригадой на матч Мальта - Украина.

Поединок рассудит датская бригада во главе с Мортеном Кроге, который, кстати, может быть знаком украинским болельщикам.

Датский арбитр судил матч между юношескими сборными Украины и Румынии в июне 2023 года. Также кроме судейства в датском чемпионате, Кроге нередко работал и на еврокубках.

Датчанин считается нестрогим судьей, в последних десяти матчах он показал менее шести желтых карточек и ни одной красной. При этом в четрыех матчах из десяти был назначен пенальти.

Онлайн трансляция поединка Мальта -Украина будет доступна на нашем сайте 17 октября в 21:45 по киевскому времени.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!