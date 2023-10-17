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Мальта - Украина: стало известно, в каких формах сборные проведут матч

Мальтийцы примут украинцев в поединке квалификации Евро-2024.
Сегодня, 12:42
Украина сыграет против Мальты / УАФ
Украина сыграет против Мальты / УАФ

Во вторник, 17 октября, сборная Украины в рамках восьмого тура квалификации Евро-2024 сыграет на выезде против Мальты.

Матч состоится на Национальном стадионе в Та-Кали. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

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Перед будущим противостоянием его участники провели традиционное совещание, на котором определились, в каких формах команды выйдут на поле.

Как сообщает официальный сайт УАФ, сборная Украины сыграет в синем комплекте экипировки, как и в прошлом матче с Северной Македонией, а вратарь - в черном. Мальтийская национальная команда проведет поединок в красной форме, а голкипер - в темно-зеленой.

Источник: УАФ

Источник: УАФ

Источник: УАФ

Напомним, на ISPORT будет доступна онлайн-трансляция матча Мальта - Украина.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сборная Украины сборная Мальты

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