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Сваток: Думаю, с мотивацией на Италию все будет в порядке

Защитник уверен, что к матчу против "Скуадры Адзурри" все подойдут с желанием победить.
Сегодня, 17:57
Александр Пихаленок и Александр Сваток / УАФ
Александр Пихаленок и Александр Сваток / УАФ

Центрбэк сборной Украины и Днепра-1 Александр Сваток поделился ожиданиями от предстоящего поединка квалифкации ЧЕ-2024 против Италии.

По словам Сватка, проблем с мотивацией в данной встрече возникнуть не должно.

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"Из Львова добрались хорошо, переночевали в гостинице возле аэропорта, позавтракали перед перелетом в Гданьск.

У итальянцев всегда очень сильная команда, с индивидуально сильными игроками, тактически подкованная. Не хочется говорить о фаворите грядущего матча - все будет понятно на футбольном поле. Думаю, с мотивацией у нас все будет в порядке", - заявил защитник "желто-голубых".
 

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