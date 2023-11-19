Бельгия - Азербайджан 5:0: обзор матча и результат игры 19.11.2023

В воскресенье, 19 ноября, в рамках десятого тура квалификации на Евро-2024 сборная Бельгии принимала Азербайджан. Матч завершился победой хозяев со счетом 5:0.

В первом тайме решился исход игры. Помимо удаления у азербайджанцев также решил включиться в игру форвард Ромелу Лукаку, который оформил за 20 минут покер.

Далее именитый нападающий ушел на скамейку запасных, после чего был забит всего один гол в концовке от Леандро Троссарда.

В итоге, "красные дьяволы" завершили квалификацию на первой строчке с 20-ю очками, а Азербайджан стал лишь четвертым, набрав 7 баллов.

Статистика матча Бельгия - Азербайджан отбора на ЧЕ-2024

Бельгия - Азербайджан 5:0

Голы: Лукаку, 17, 26, 30, 37, Троссард, 90

Ожидаемые голы (xG): 1,98 - 0,08

Владение мячом: 72% - 28%

Удары: 22 - 1

Удары в створ: 7 - 0

Фолы: 12 - 7

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