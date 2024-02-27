Племянник почетного президента Баварии может заменить Тухеля в клубе

Бавария нашла нового претендента на пост главного тренера клуба.

Как сообщает издание Bild, мюнхенцы рассматривают кандидатуру Себастьяна Хьоннеса, который сейчас возглавляет Штуттгарт.

Основным претендентом остается Хаби Алонсо, но руководство "швабов" настороженно относится к сложившейся ситуации и пытается как можно скорее продлить контракт со специалистом.

Стоит отметить, что Себастьян является сыном Дитера Хьонесcа, игравшего за мюнхенцев с 1979 по 1987 годы и племянником Ули Хьонесcа , который является почетным президентом "красных".

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!