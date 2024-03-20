"Нужно взять игру в свои руки": Малиновский раскрыл план на матч с Боснией и Герцеговиной

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский высказался о полуфинальном матче плей-офф квалификации Евро-2024 против Боснии и Герцеговины.

"Самочувствие наконец-то замечательное, ведь подхватил вирус, было тяжеловато. Сейчас чувствую себя очень хорошо. Готовимся к решающей игре. Все в хорошем настроении, провели тренировки, наработали некоторые моменты.

Над чем работаем? Есть фазы обороны и атаки, стандарты - эти моменты отрабатываем. Прежде всего стандарты, потому что они очень важны, после них много мячей забивают. В последних играх мы видели, что соперники таким образом пропускали голы. Поэтому нужно сделать акцент на этом.

Отработка пенальти? Надеюсь, послематчевой серии не будет. Все должны быть готовы, потому что это одна игра, и все может быть. Ребята очень ответственно отнеслись к пенальти, все пробили качественно".

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"Многие игроки сборной Боснии и Герцеговины выступают в великолепных европейских клубах. Нужно отдать все на поле, прежде всего быть психологически готовыми, потому что матч будет непростой. Нам с первых минут нужно взять игру в свои руки, действовать очень агрессивно, быстро, потому что боснийская команда физически очень сильна. Нужно быть готовыми к борьбе, потому что выиграть ее - это 50 процентов успеха.

У Эдина Джеко очень высокий индивидуальный уровень. Он может с полумомента забить мяч, очень хорошо играет головой в штрафной. Крайне опасный футболист, поэтому мы должны обратить внимание на это.

Мы отправились в Боснию, чтобы пройти акклиматизацию, готовиться к игре. Но я думаю, что гораздо лучше, что там будет прохладнее, ведь в таких условиях приятнее играть", - приводит слова Малиновского пресс-служба УАФ.

Напомним, что матч плей-офф отбора Евро-2024 Босния и Герцеговина - Украина будет сыгран в четверг, 21 марта, на стадионе Билино Поле в Зенице. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

На ISPORT буде доступна онлайн-трансляция матча Босния и Герцеговина - Украина.

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