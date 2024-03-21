Барселона хочет подписать африканского таланта, который был на просмотре в Челси

Испанская Барселона намерена усилиться перспективным игроком.

Как сообщает издание Sport, каталонцы нацелились на ганского 17-летнего защитника Давида Одуро, в прошлом месяце находившегося на просмотре в Челси.

Отмечается, что трансферный отдел клуба работает над переходом игрока летом после того, как ему исполнится 18. Также ведется работа по подписанию перспективного малгерского вингера Ибраима Диарра.

По информации источника, президент Барселоны Жоан Лапорта дал задачу скаутам клуба уделять больше внимания региону Западной Африки, в частности, уже упомянутым Гане и Мали, а также Нигерии и Сенегалу.

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Отметим, что Одуро выступает за ганский Аккра Лайонс, проведя за клуб 15 матчей и забив 1 гол. За свой стиль игры заслужил сравнение с Альфонсо Дэвисом. Что касается Диарра, то в открытых источниках не хватает информации о его выступлениях на клубном уровне за клуб Африка Фут, но за сборную Мали U-17 у него 12 матчей и 5 голов.

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