Спортдир Барселоны высказался о стратегии клуба на летнее трансферное окно

Спортивный директор каталонской Барселоны Деку рассказал о планах на летнее трансферное окно.

По словам португальского функционера, ключевое для "блаугранас" - сохранить лидеров.

"Очень важно сохранить нашу команду, наших лучших игроков.

Команды-победители не меняют так много игроков каждый год, у этой команды есть хорошая перспектива, и они стремятся сделать что-то особенное.

Мы счастливы и не хотим продавать много игроков", - сказал Деку.

Напомним, ранее сообщалось, что Барселона обжалует удаление Хави в игре против Атлетико.

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