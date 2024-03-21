Спортдир Барселоны высказался о стратегии клуба на летнее трансферное окно
Главное для каталонцев сохранить лидеров.
Спортивный директор каталонской Барселоны Деку рассказал о планах на летнее трансферное окно.
По словам португальского функционера, ключевое для "блаугранас" - сохранить лидеров.
"Очень важно сохранить нашу команду, наших лучших игроков.
Команды-победители не меняют так много игроков каждый год, у этой команды есть хорошая перспектива, и они стремятся сделать что-то особенное.
Мы счастливы и не хотим продавать много игроков", - сказал Деку.
Напомним, ранее сообщалось, что Барселона обжалует удаление Хави в игре против Атлетико.
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