Барселона постарается оспорить удаление Хави в матче с Атлетико

Барселона подаст апелляцию на удаление Хави в матче с Атлетико (3:0).

Как сообщает Diario Sport, клуб изначально не планировал обжаловать решение, но затем передумал.

Читай также: Хави прокомментировал свое удаление в игре с Атлетико

Юридическая служба Барселоны оспорит одно из двух предупреждений, полученных тренером.

Напомним, желтую карточку Хави получил на 41-й минуте , а уже спустя две минуты он получил второе предупреждение за разговоры с арбитром.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!